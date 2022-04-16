В Сети вычислили членов экипажа уничтоженного ВСУ крейсера Москва

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Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера Москва был якобы полностью эвакуирован.

Журналисты Схем все же установили личность одного погибшего мичмана. Одним из погибших членов экипажа оказался мичман Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Авторы материала нашли публикацию в социальной сети Одноклассники в которой женщина по имени Варвара Вахрушева сообщила о том, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей". На фотографии Вахрушев был изображен в офицерской форме Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Во время переписки с женщиной, оказалось, что ее муж погиб в результате затопления крейсера Москва, однако ей до сих пор не сообщили обстоятельства смерти. Вахрушева отметила, что 27 членов экипажа крейсера пропали без вести.

Добавим, что российские медиа опубликовали свежее видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с "экипажем ракетного крейсера Москва".

В комментарии к видео говорится, что оно снято в Севастополе (оккупированный РФ Крым).

Евменов сообщил "экипажу крейсера", что они продолжат службу в ВМФ РФ.

Обратим внимание, что на показанном видео совсем молодые юноши.

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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