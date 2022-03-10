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В США раскрыли сценарий победы Украины в войне с РФ

10 марта 2022, 19:37

Россия не может достичь этих целей, которые изначально поставила перед собой, уверен Герберт Реймонд МакМастер.

война
Разбитая техника российских оккупантов / Нацгвардия

Первый этап войны показал, что российская армия оказалась "потемкинской", а украинцы с объединенной поддержкой Запада и дальше будут оказывать решительное сопротивление, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности времен Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Герберт Реймонд МакМастер.

"Россия не может достичь этих целей, которые изначально поставила перед собой - полностью оккупировать и покорить Украину, установив марионеточное правительство. И кампания, которую они планировали как "быструю и легкую", стала сложной - из-за волевого храброго сопротивления украинцев", - отметил он в интервью France24.

Собеседник говорит, что российская армия оказалась неспособной достичь преимущества непосредственно в бою, получить контроль над территорией путем боев и маневров.

МакМастер выразил опасение, что Путин может попытаться любой ценой захватить Киев, прибегая к методам "сравнивания с землей", которые применял в Грозном и сирийском Алеппо.

Он призвал страны Запада делать еще больше для поддержки Украины, например, предоставить высокотехнологичное вооружение для борьбы с угрозами с воздуха – которое есть, например, во Франции – и создать учебные центры для обучения на западе страны, где украинские военные могли бы научиться пользоваться им; предоставить современные ударные дроны, с которых можно было бы атаковать склады для артиллерии, которой россияне терроризируют города.

Он сказал, что международному сообществу следует полностью серьезно допускать, что Россия может применить ядерное оружие, особенно учитывая неудачи в Украине и жесткие санкции стран Запада.

"Путин может убить до миллиона людей и сделать беженцами до десяти миллионов, прежде чем все это закончится. Мы не можем просто сидеть и наблюдать", – подчеркнул МакМастер.

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По мнению МакМастера, максимальные планы Путина не ограничиваются Украиной и он наверняка намерен взять Молдову и Грузию.

"Что он пытается делать еще с тех пор, как пришел к власти 20 лет назад - восстановить "международное величие" России. Он одержим этой мыслью, и он нарастил ресурсы, чтобы серьезно вредить другим - начиная от экономических до неконвенционных инструментов... Он выжидал очень долго, и он не удовлетворится Украиной, если достигнет здесь своих целей. Для свободного мира очень важно, чтобы Россия проиграла в Украине", – добавил бывший генерал-лейтенант.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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