Война в Украине может затянуться до 10 лет - CNBC

Война в Украине может длиться до 10 лет / УНИАН

Война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который будет длиться более десяти лет, пишет CNBC.

Аналитики считают, что захват россиянами Северодонецка выглядит все более вероятным. В случае оккупации города вместе с Лисичанском оккупанты получат полный контроль над Луганской областью. Если россияне достигнут успеха на этом направлении, они, вероятно, переместят внимание на Донецкий регион, около половины которого уже оккупировано.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований Уильям Альберке считает, что есть вероятность того, что российская линия обороны где-то упадет. Тогда оккупантам придется стягивать войска с Северодонецкого фронта и направлять их на север, в Харьков или Херсон.

Альберке выразил опасение, что если Украина не сможет разрушить часть российской линии, начнет отталкивать их армию, это заставит страну-агрессор еще сильнее уменьшить ее территориальные амбиции. Тогда может возникнуть "полупостоянный замороженный конфликт, который длится десятилетия или более".

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил - новый план российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины заключается в уничтожении украинского государства, путем принуждения к подписанию мирного соглашения под давлением Италии, Германии и Франции.

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Политолог говорит, что если Кремль сможет навязать Парижу, Берлину и Риму такой сценарий, Украина может столкнуться с большим политическим расколом, который будет играть на руку диктатора.

До того, 16 мая в американском издании Politico опубликовали статью под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорилось о том, что неудачи, которые терпит Россия на фронте, могут привести к итоговой победе Киева над Москвой.

В связи с этим ряд политиков на Западе обеспокоились таким вариантом развития событий, так как они надеются возобновить энергетические связи с РФ и боятся ядерной эскалации.

Некоторые из них, как утверждали журналисты, выступают за завершение войны с "сохранением лица Москве". Даже в том случае, если Украине придется отдать за это территории.

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