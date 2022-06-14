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Бесплодные мечты: в России показали карту желаемого оккупантами раздела Украины

14 червня 2022, 19:55

На питерском Экономическом форуме русские оккупанты показали карту-схему своего желаний насчет административно-территориального раздела Украины.

Коллаж Путин
В России показали карту желаемого оккупантами раздела Украины / коллаж ua.depositphotos.com и А.Коц

В стране-агрессоре, РФ, в городе Санкт-Петербург, в рамках экономического форума российские агрессоры поделились своими мечтами об оккупации и разделении Украины. Россияне даже нарисовали соответствующую карту, фотографию которой опубликовал печально известный российский пропагандист Александр Коц.

Как видно из карты, под номером 1 в российских планах фигурирует так называемый "Западный территориальный округ" в составе восьми областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая) с центром в городе Хмельницкий.

Под номером 2 фигурирует так называемый "Центральный территориальный округ" в составе тоже восьми областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская) с центром в Киевt.

Остальную часть карты на фото, которое выложил Коц, не видно.

Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий, комментируя ситуацию, написал в Facebook , что этот снимок должен быть немедленно направлен официальным Киевом всем союзникам, а также лидерам тех стран, которые требуют от Киева "примирения", "завершения войны", а также задерживают или блокируют поставки Украине оружия для борьбы с русскими оккупантами.

"Эта схема четко и однозначно утверждает, что будет, если Россию не обезвредить, если Украина не одержит победу", – заявил Голобуцкий.

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Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил - новый план российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины заключается в уничтожении украинского государства, путем принуждения к подписанию мирного соглашения под давлением Италии, Германии и Франции.

Политолог говорит, что если Кремль сможет навязать Парижу, Берлину и Риму такой сценарий, Украина может столкнуться с большим политическим расколом, который будет играть на руку диктатора.

До того, 16 мая в американском издании Politico опубликовали статью под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорилось о том, что неудачи, которые терпит Россия на фронте, могут привести к итоговой победе Киева над Москвой.

В связи с этим ряд политиков на Западе обеспокоились таким вариантом развития событий, так как они надеются возобновить энергетические связи с РФ и боятся ядерной эскалации.

Некоторые из них, как утверждали журналисты, выступают за завершение войны с "сохранением лица Москве". Даже в том случае, если Украине придется отдать за это территории.

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Автор: Егор Бунин
новости России Владимир Путин война России и Украины
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