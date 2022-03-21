Война в Украине: сколько вражеских самолетов уже сбили ВСУ

Воздушные силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов

Воздушные силы ВСУ с начала вторжения России сбили более 200 врага самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет. Украинская авиация продолжает наносить удары по скоплению живой силы и техники оккупантов.

"За 25 дней российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе - 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет", - говорится в сообщении Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

За день, 20 марта, украинские зенитчики уничтожили один самолет, четыре БПЛА и две крылатых ракеты. Отмечается, что интенсивность вражеских налетов снижается вторые сутки. Последнее время оккупанты стали чаще использовать беспилотники для фиксации результатов ракетно-бомбовых ударов по территории Украины

В течение сегодняшнего дня по наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники и живой силе противника.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.