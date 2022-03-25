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За неделю в РФ выдали 5 тысяч посмертных наград: в Сети вычислили потери оккупантов

25 марта 2022, 23:48

В РФ обнародовали фото наградных документов, где можно посмотреть номера наград и день подписи приказа.

война
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Только за первую неделю войны РФ против Украины в России выдали более пяти тысяч наград для военных с припиской "посмертно".

Об этом идет речь в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

Отмечается, что что все погибшие в Украине получают посмертно Орден Мужества. Иногда этот орден получают тяжело раненые старшие офицеры и отдельные военные за победу, но это единичные случаи.

При этом отдельным высшим офицерам за тяжелые ранения или посмертно выдают звезду Героя России. Так "героем" стал раненый при штурме Каховки командир 11-й гв. ДШБр ВДВ Денис Шишов. При этом новости о награждении появились лишь через две недели после гибели.

/ informnapalm

Подчеркивается, что часть российских солдат или журналистов обнародовали фотографии наградных документов, где можно посмотреть номера наград и день подписи приказа о награждении.

/ informnapalm

"Сразу бросается в глаза то, что большое количество награждений касается указа президента РФ подписанного 3-го марта – это примерно неделю после начала полномасштабной войны против Украины. То есть, в этот список награжденных попали погибшие в первые дни. Именно в этот день россияне впервые сообщили о своих потерях", - говорится в расследовании.

/ informnapalm

Минимальный номер "посмертного" "Ордена Мужества" по приказу от 3-го марта 2022 года, который смогли найти журналисты, 78487, а максимальный 83281.

"Разница между ними 4794 ордена. Это очень общая оценка, ведь каждый день мы находим новые номера, и эти показатели будут корректироваться в сторону увеличения российских наград по приказу от 3 марта. Большинство наград за этот день выдано "посмертно", - указывают журналисты.

Показатель выписанных посмертных наград примерно совпадает с данными, опубликованными Украиной 2 марта, заявив о российских потерях на уровне 5840 военных за первую неделю войны.

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

viber
война России и Украины
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