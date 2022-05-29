Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступление

Зеленский о ситуации в Северодонецке / president.gov.ua

Бойцы ВСУ делают все для того, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк в Луганской области. Оккупантам придется заплатить высокую цену за его захват, говорится в обращении главы государства Владимира Зеленского вечером в воскресенье, 29 мая.

По его словам, в результате ударов в Северодонецке уничтожена вся критическая инфраструктура и 90% зданий.

"Захватить Северодонецк - это принципиальная задача для оккупантов и им все равно, сколько жизней придется заплатить за эту попытку поднять флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32 - где расположена администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не было ни дня, чтобы украинская сторона не пыталась найти еще более современное оружие для защиты своей земли.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован российский чемпион по пейнтболу из г. Кандалакша, Мурманской области. О смерти игрока команды "Точка" Юрия Непялина сообщили в местном паблике, где назвали его кончину "неожиданной".

Напомним, ранее украинские воины ликвидировали российского подполковника Александра Достигаева, командовавший десантно-штурмовым батальоном оккупантов. Александр Достигаев даже участвовал в специальном военном фестивале "Армия России-2021".

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