Москва "чешет затылок" из-за враждебности Трампа после встречи с Путиным - CNN

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Москва теряется в догадках, почему Дональд Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к России по итогам двустороннего саммита в Хельсинки.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке.

По данным собеседников канала, в Кремле в целом остались довольны результатами встречи двух президентов и даже сочли их более успешными, чем ожидалось.

В особенности российской стороне якобы понравилось то, что Трамп публично усомнился в эффективности работы американской разведки в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Один из собеседников CNN предположил, что Кремль старается не обращать внимания на то, что Конгресс и другие лица в США "играют значительную роль в выработке американской политики".

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США. "Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем (доверять). Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала Хейли.