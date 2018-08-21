Молдовский суд оштрафовал церковника, который окропил ЛГБТ-активистку святой водой

Прецедент победы ЛГБТ над церковью создан / wikipedia.org

В Молдове ЛГБТ-активистка выиграла дело против церковника - суд оштрафовал в ее пользу лидера православной организации Pro Ortodoxia диакона Геннадия Валуцу, который четыре года назад в прямом эфире окропил защитницу прав сексуальных меньшинств святой водой.

Причиной судебного разбирательства стал курьезный инцидент, который произошел в 2014 году в эфире одного из телеканалов. Тогда Валуца в ходе словесной перепалки неожиданно окропил святой водой ЛГБТ-активистку и члена правозащитной организации GenderDoc-M Анжелику Фролову, утверждая, что "святая вода поможет вывести нечистую Читайте такжеВ Запорожье депутата-противника ЛГБТ поставили "заведовать" вопросами гендерного равенствасилу" из всех представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников других религий.

Фролова подала на диакона в суд, и его признали виновным в дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентации. Однако церковник извиняться отказался и обжаловал решение в суде Новых Анен, утверждая, что священнослужителей нельзя привлекать к ответственности за дискриминацию.

Тем не менее, своим новым решением суд все-таки признал Валуцу виновным в призывах к дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентацией. Теперь он обязан выплатить Фроловой компенсацию - 5 тысяч леев морального вреда и еще 7 тысяч судебных расходов.

Впрочем, сам Валуца заявил, что он не собирается сдаваться и считает несправедливым решение суда Новых Анен. Диакон уже назвал постановление судебной инстанции "гонениями" и "легализованной ложью", утверждая, что "не окроплял святой водой эту лесбиянку".

Напомним, в Украине 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.