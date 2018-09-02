На прощании с Кобзоном росгвардеец упал в обморок и забился в конвульсиях: опубликовано видео

Иосиф Кобзон / "Комсомольская правда"

На церемонии прощания с певцом и политиком Иосифом Кобзоном, которая проходит сегодня в здании Московской филармонии, служащий Росгвардии упал в обморок и забился в конвульсиях.

Как сообщает Telegram-канал Super, к росгвардейцу сразу же подбежали сослуживцы, полицейские и прохожие. Отмечается, что мужчину "удалось спасти".

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание.