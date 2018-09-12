Отравителей Скрипалей из ГРУ позвали работать на российское телевидение

Отравители Скрипалей / twitter/@rachaelvenables

Сотрудникам ГРУ Минобороны РФ, скрывающимся под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские правоохранители подозревают в отравлении нервно-паралитическим газом "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предложили работать телевидении.

Предложение озвучил гендиректор телеканала "360" Вячеслав Духин. По его словам, телеведущие модельной внешности давно наскучили руководству.

"Петров и Боширов — другое дело: уверен, эти джентльмены справились бы и с ток-шоу, и с новостным выпуском, и могли бы делать отличные документальные фильмы, путешествуя по таким разным подмосковным городам как Коломна, Сергиев Посад, Дубна и Звенигород. Там не только в витрины магазинов можно заглядывать (хотя какова коломенская пастила), а просто есть чем любоваться", — подытожил Духин.

Как считает гендиректор телеканала, "Петров" и "Боширов" могли бы стать ведущими документальной программы или передачи о лайфхаках, а также стать ведущими программы новостей, в том числе и специальной рубрики, посвященной расследованию отравлению Скрипалей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Скрипалей пыталась отравить спецгруппа "Чистильщики".