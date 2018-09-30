Путинские войска проведут военные учения в Сербии

Сербия в последнее время склоняется на пророссийский курс / serbia.com

Воздушные войска Путина совместно с сербскими ВВС проведут совместные учения в воздухе в начале октября.

"Летчики воздушно-космических сил России и войск противовоздушной обороны Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "Барс-2018" на территории Сербии. В учениях задействуют российские истребители Миг-29 и вертолеты Ми-8", - сообщили в пресс-службе Минобороны России, передают российские СМИ.

"Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Сербии", – сообщили в ведомстве.

Учения продлятся с 1 по 5 октября и пройдут на фоне обостренной обстановки в Сербии, из-за которой недавно сербский президент привел армию в боевую готовность.

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В Приштине считают, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербской автономии на севере Косово.

Напомним, в 2017 году одна из балканских стран — Черногория — стала 29-м членом НАТО. Вступление государства в Альянс резко критиковала Россия. Западные СМИ писали, что РФ может "подорвать" Балканы из-за расширения Евросоюза.