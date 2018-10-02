В России начали разрабатывать авианосец-катамаран

Россия хочет удивить мир новым авианосцем / Reuters

В России разрабатывают новый авианосец - который будет иметь вид катамарана; модель была впервые представлена на форуме "Армия-2018" в августе, сообщил ТАСС представитель Крыловского государственного научного центра.

Катамараны имеют два параллельных корпуса, соединенных платформой-надстройкой. Схема нового авианосца названа полукатамараном, поскольку два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части сходятся в один.

"Главная особенность этого проекта - конструкция подводной части. В ней реализована полукатамаранная форма корпуса" - заявил собеседник.

Читайте такжеНа Западе единственный авианосец РФ признали одним из худших в историиНовая схема позволяет при меньшем водоизмещения использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса.

"В итоге корабль со средним водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло", - пояснил специалист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании назвали единственный российский авианосец "кораблем позора".