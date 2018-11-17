На газопроводе "Северный поток" произошло ЧП

"Северный поток" / gazprom.ru

Из-за сбоя электроснабжения на трубопроводе "Северный поток" была временно приостановлена поставка газа.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло около Около 5.00 (по киевскому времени).

"В Грайфсвальде (город на северо-востоке Германии, где расположена крайняя точка газопровода "Северный поток". - Прим.) из-за сбоя в электроснабжении произошла приостановка поставок природного газа", - цитирует агентство сообщение передает компании-оператора газопровода Gascade.

Отмечается, что были предприняты "меры по возобновлению транспортировки". Поставки газа прерывались на час-полтора. По состоянию на 9.00 (по киевскому времени) подача газа возобновлена.

Ранее сообщалось, что суд Швейцарии запретил компаниям-операторам "Северного потока" - Nord Stream AG и "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG совершать выплаты "Газпрому".

Решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза", а все средства от этих компаний, предназначенные "Газпрому", будут направлены швейцарским приставам.

Деньги взыскиваются в рамках суда по исполнению решений Стокгольмского арбитража, вынесенных в декабре и феврале 2018 года по спорам российской и украинской нефтяной компании по условиям поставок газа из России и его транзита в ЕС через Украину.