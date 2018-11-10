Швейцарский суд запретил операторам "Северного потока" платить "Газпрому"

Nord Stream 2 AG, "Северный поток-2" / РИА Новости

Суд Швейцарии запретил компаниям-операторам "Северного потока" - Nord Stream AG и "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG совершать выплаты "Газпрому".

Как "Коммерсантъ", решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза", а все средства от этих компаний, предназначенные "Газпрому", будут направлены швейцарским приставам.

Деньги взыскиваются в рамках суда по исполнению решений Стокгольмского арбитража, вынесенных в декабре и феврале 2018 года по спорам российской и украинской нефтяной компании по условиям поставок газа из России и его транзита в ЕС через Украину.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков Украины из-за строительства "Северного потока-2".

По его словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрий Витренко, Украине не удалось помешать строительству газопровода, а из-за "СП-2" транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться. Поэтому "план Б" - это компенсация убытков, в то время как "план А" - сохранение транзита через украинскую ГТС.

"Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года", - сказал Витренко, отметив, что это резервный вариант.