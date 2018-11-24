''Хороший ученик Сталина'': Канадский сенатор рассказала, почему Путин опасается Украины

Владимир Путин / Delfi

Президент РФ Владимир Путин четко понимает серьезность угроз, которые успешная Украина создает его режиму.

Такое мнение в городе Оттава высказала канадский сенатор Рейнел Андрейчак во время траурного мероприятия в память о жертвах украинских голодоморов. По ее мнению, что Путин является "хорошим учеником" советского диктатора Иосифа Сталина, сообщает "Укринформ".

"С каждым годом среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важные человеческие связи с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас ложится ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, до сих пор распространяемых Кремлем[...]. Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению. Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя", – подытожила Андрейчак.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали о том, что Путин переписывает историю, убедив россиян в хороших намерениях Сталина.