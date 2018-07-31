Путин копирует позднего Сталина

"Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется – Бог. Вторая – Сталин" - сказала новый председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

В новой путинской квазирелигии: Сталин — Бог Отец, Путин — Бог Сын, а национальная патриотическая идея — Святой Дух, исходящий от Бога Отца и от Бога Сына.

Кстати, Путин родился меньше чем за полгода до смерти Иосифа (Сталина). Мать его звалась Марией. Ей было за сорок, что по тогдашним временам считалось уже нефертильным возрастом. Однако она благополучно родила. Жду, что путинисты скоро объявят о безгрешном зачатии Сталиным Вовочки Путина во чреве матери Марии.

А если серьезно, Путин, действительно, прямой наследник Сталина. Когда маленький Вовочка кричал в своей питерской колыбельке, на Ближней даче в Кунцево злобно хрипел умирающий Иосиф, передавая эстафету ненависти и паранойи своему будущему преемнику.

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Путин копирует именно позднего Сталина, как будто бы специально воссоздавая атмосферу времени своего рождения. Так же как и Путин, старик-Иосиф вел тогда гибридную войну с Западом, посылал вооруженных "ихтамнетов" в соседние страны (Корею, Иран), создавал безумные проекты новых наступательных вооружений, насаждал урапатриотическую ксенофобскую истерию, боролся с порожденными собственной паранойей "врагами". А главное, Сталин, как и Путин, всерьез готовился к Третьей мировой войне.

Мир тогда быстро шел к катастрофе. Но, к счастью, безумный Иосиф удивительно вовремя откинул дьявольские копыта. Бег к краю пропасти остановился, пока к власти не пришел сталинский последыш - Путин.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

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