"Здесь только эстонцы": в РФ пришли в бешенство из-за "антирусской" рекламы в Эстонии

8 января 2019, 09:18

Плакаты в рамках предвыборной кампании разместила партия "Ээсти 200".

В Таллине на остановках общественного транспорта появились рекламные плакаты с призывом разделять эстонцев и русских.

Как сообщают Известия, на одной стороне рекламы написано "Здесь только русские", на другой - "Здесь только эстонцы".

Отмечается, что большинство политических сил Эстонии отвергло свою причастность к рекламе.

Как выяснилось позже, рекламу в рамках предвыборной кампании разместила партия "Ээсти 200".

argumenti.ru

По мнению российского политолога Руслана Осташко, реклама носит явно радикальный и одиозный характер. "По-хорошему, надо вычислить авторов, завести уголовное дело в России", - написал в своем Twitter Осташко.

Ранее сообщалось, что российский флаг не показали на видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел в Канаде.

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