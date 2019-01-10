"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве

Посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве / Скриншот ТСН

Граждане Мексики обвинили украинское посольство в Мехико в вымогательстве денег при получении визы.

Как рассказал ТСН мексиканский адвокат Карлос Эдуардо Сото Тревино, в украинском посольстве в Мексике консул перед решением визовых вопросов якобы требует сдать деньги на нужды украинской армии.

"Трижды, когда я обращался за визой, когда процесс начинался, они показывали такой лист, на котором написано письмо, и она просит вас написать аналогичный, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу. Конечно, за виза оплачивается отдельно", - рассказал он.

По его словам, визовые вопросы решает консул Анна Пророк, которая советует отдать деньги на благотворительность без чека, при этом сумма взноса была не менее 80 долларов.

По словам другого мексиканца Сергио Пенья Серрано, в посольстве на стенде "Информация" действительно висит пример письма о добровольных пожертвованиях "на Донбасс".

Когда же пришло время забирать визу, Сергио, по его словам, не пустили в посольство. "За визу я заплатил лично в руки консулу, не через банк. Никакого чека не получил. Это было очень странно. Она не позволила мне войти, а деньги взяла на заднем дворе посольства", - утверждает он.

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В свою очередь консул Украины в Мексике Анна Пророк опровергает обвинения. "Такого быть не может. Я такого случая не знаю ... Если граждане сдают деньги на АТО - это их личное дело, а не мое", - отметила она.

В Министерстве иностранных дел начали проверку в соответствии с жалобами, но нарушений не нашли, говорится в материале. В ведомстве говорят, что деньги на нужды войска собирают с 2014 года.

"Я должен сообщить, что это добровольное дело, следовательно, инициативно отдельные сотрудники выразили желание формировать эти средства и передавали их в киевский военный госпиталь на лечение военных, оказавшихся в зоне боевых действий", - пояснил заместитель директора консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Подтверждений передачи этих средств в госпиталь журналисты не имеют и утверждают, что не нашли такой информации в медицинском учреждении.

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