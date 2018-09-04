Зверская расправа над украинкой в Мексике: родственники не могут забрать тело погибшей

4 сентября 2018, 11:22

Результатов экспертиз по делу об убийстве Ярославы Ненастиной нет.

Ярослава Ненастина
Ярослава Ненастина / "Обозреватель"

Отсутствие результатов экспертиз не дает возможности родственникам убитой в Мексике украинки Ярославы Ненастиной забрать ее тело.

Задержанного по подозрению в убийстве украинки 33-летнего Альфонсо Н. арестовали на 4 месяца, рассказала знакомая погибшей Ольга.

"Результатов экспертиз нет или не озвучивают, тело из-за этого не выдают. Анжелика как мать надеется, что может это не Ярослава, а просто хотят закрыть дело. Но много вещей Яси были там найдены", — рассказала она ТСН.

По ее словам, на собранные деньги семье наконец удалось нанять адвоката. При этом она отметила, что в рассмотрении дела "очень много бюрократии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мексике было обнаружено расчлененное тело 37-летней украинки Ярославы Ненастиной.

Позже стало известно о том, что задержанный по подозрению в зверском убийстве Ненастиной 33-летнй местный житель по имени Альфонсо может быть связан с политикой и правоохранители могут его отпустить.

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