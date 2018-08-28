Убийца связан с политикой: стали известны подробности зверской расправы над украинкой в Мексике

Погибшая Ярослава Ненастина / "Обозреватель"

Задержанный по подозрению в зверском убийстве 37-летней украинки Ярославы Ненастиной в Мексике 33-летнй местный житель по имени Альфонсо может быть связан с политикой и правоохранители могут его отпустить.

По данным следствия, погибшая находилась дома со своим другом, а под утро вышла в магазин, после чего не вернулась домой. В телефонном разговоре со своим другом она сообщила, что находится дома у некоего Альфонсо в муниципалитете Хуэхотцинго. По данным прокуратуры, Ярослава была в доме Альфонсо в районе Ла-Джой, после убийства у него провели обыск и нашли вещественные доказательства, и его арестовали, пишет "Обозреватель".

Как рассказала знакомая погибшей, они со своим парнем поругались.

"И она вышла на улицу, пошла в соседний круглосуточный магазин, может, за сигаретами или водой. Потом по камерам видеонаблюдения видно, что она садится в такси и уезжает. Как она оказалась с этим убийцей - никто не знает, и что там произошло - тоже, пока идет следствие. Может быть, он хотел ее изнасиловать, а она сопротивлялась. Ее разорванные части тела нашли на поле, опознали по татуировке, ее телефону, ключам", - подчеркнула подруга убитой.

На данный момент следствие продолжается, что проходят экспертизы, а также ДНК- анализы.

"Подозреваемый под следствием. Но по слухам, он связан с политикой и, возможно, его могут выпустить. Это пока слухи, но мама Ярославы, Анжелика, собирает деньги на адвоката. У них самих денег нет, все, что было, они заплатили за переезд", - добавила знакомая.

Напомним, ранее в столице Мексики Мехико 27-летняя украинка Татьяна Мирутенко утром 7 июля стала жертвой перестрелки между местными криминальными структурами.