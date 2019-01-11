Российские военные захотели сбивать пассажирские самолеты над РФ / 1zoom.ru

Министерство обороны России разработало проект постановления, который позволит им сбивать пассажирские самолеты над территорией России или при подлете к ней.

Соответствующий документ "О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Российской Федерации" выложен на сайте правительства РФ.

Уточняется, что российские военные обязаны принимать меры реагирования уже в том случае, если неопознанный самолет приблизится к российской границе на расстояние менее 50 км.

Согласно проекту, пассажирские и военные самолеты, пересекающие границу России, можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь. Также в перечне условий – если их полет при этом грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты.

Читайте такжеМинобороны РФ "село в лужу" с календарем на 2019-йОружие и боевая техника на поражение к пассажирским самолетам не применяется "при отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы". При этом не уточняется, как именно российские военные будут определять наличие такой угрозы.

Сбивать его предписано – если тот не реагирует на действия российской стороны.

Ранее у Путина заявили о готовности "нейтрализовать угрозу" в виде военной базы США в Польше. По словам министра обороны РФ, планы польских властей "не способствуют укреплению безопасности в регионе".