У Путина заявили о готовности "нейтрализовать угрозу" в виде военной базы США в Польше

24 октября 2018, 12:28

По словам министра обороны РФ, планы польских властей "не способствуют укреплению безопасности в регионе".

НАТО
НАТО / Reuters

Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Польше дивизии военнослужащих США.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает RT.

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Шойгу.

По его словам, планы польских властей "не способствуют укреплению безопасности в регионе".

В конце сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США рассматрят просьбу Варшавы о постоянной дислокации американских войск на территории Польши.

"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь (военное) присутствие, и, конечно же, это мы обсудим. Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - сказал он.

Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует восстановить полк польских ВС на границе с Россией.

"Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена", - отметил он.

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Россия НАТО США Польша Минобороны РФ Дональд Трамп Сергей Шойгу
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