У Путина заявили о готовности "нейтрализовать угрозу" в виде военной базы США в Польше

По словам министра обороны РФ, планы польских властей "не способствуют укреплению безопасности в регионе".
Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Польше дивизии военнослужащих США.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает RT.
"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Шойгу.
По его словам, планы польских властей "не способствуют укреплению безопасности в регионе".
В конце сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США рассматрят просьбу Варшавы о постоянной дислокации американских войск на территории Польши.
"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь (военное) присутствие, и, конечно же, это мы обсудим. Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - сказал он.
Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует восстановить полк польских ВС на границе с Россией.
"Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена", - отметил он.