Twitter отличился скандальным решением по Крыму

Twitter признал Крым российским

Профиль представительства Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму верифицирован социальной сетью Twitter.

На инцидент отреагировали в посольстве Украины в Великобритании и направили официальную жалобу, а также потребовали заблокировать профиль, пишет Громадське.

"Мы направили официальное жалование к технической поддержке Twitter. Это абсолютно неприемлемо - давать синюю отметку так называемом МИД России в оккупированном Крыму. Россия незаконно аннексировала Крым, военизировала его и грубо нарушила права людей. Twitter должен заблокировать этот аккаунт ", - сказано в сообщении посольства.

/ @UkrEmbLondon

Отметим, что на инцидент отреагировали в МИД РФ. Его представитель Мария Захарова назвала просьбу посольства "борьбой Украины с реалистами".

Напомним, ранее МВФ "признал" Крым российским. В обзоре перспектив развития экономики стран Европы МВФ рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России.