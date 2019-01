"Российский" Крым: как CNN ответил на обвинения Украины

CNN назвал Симферополь российским – но уже все исправил / twitter.com/UKRintheUSA

После жесткой реакции Украины американский телеканал CNN исправил публикацию, где назвал аннексированный Крым российским.

Об этом пресс-служба посольства Украины в США сообщила у себя в Facebook.

Напомним, фото из аннексированного Симферополя журналисты подписали как: "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". В исправленном же тексте отмечается, что "Симферополь – город на Крымском полуострове, регион, который обжалуется после того, как Россия аннексировала его у Украины в 2014 году".

Посольство Украины в США уже поблагодарило американский канал за своевременную реакцию и взаимодействие. По их словам, журналисты тем самым встали "на пути очередным попыткам распространения дезинформации российскими официальными структурами".

/ facebook.com/ukr.embassy.usa

Ранее на хорватском телевидении показали карту Украины без Крыма. На инцидент отреагировали в посольстве Украины.

Кроме того, МВФ "признал" Крым российским. В обзоре перспектив развития экономики стран Европы МВФ рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России.