CNN назвал аннексированный Крым российским: последовала жесткая реакция Украины

CNN назвал Симферополь российским / twitter.com/UKRintheUSA

Американский телеканал CNN назвал аннексированный Крым российским. В своем новогоднем сюжете они использовали фото из аннексированного Симферополя, подписав его: "Fireworks go off over central Simferopol, Russia".

Как известно, Россия аннексировала Крым 16 марта 2014 года, проведя незаконный референдум. Этому предшествовала силовая блокада украинских воинских частей. При этом Украина и подавляющее большинство цивилизованных стран мира не признают Крым российским.

Читайте такжеМинстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривенНа скандал уже отреагировало посольство Украины в США. Дипломаты дипломатично посоветовали журналистам CNN проверять факты тщательнее.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не следуйте российскому сценарию", – призывает посольство в Twitter.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/UuBSQp87BA — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 января 2019 г.

Ранее на хорватском телевидении показали карту Украины без Крыма. На инцидент отреагировали в посольстве Украины.

Кроме того, МВФ "признал" Крым российским. В обзоре перспектив развития экономики стран Европы МВФ рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России.