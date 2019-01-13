В Беларуси захотели избавиться от росТВ

Флаг Беларуси / "ВладТайм"

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала жителей республики изучать и совершенствовать владение им из-за информационных атак против" страны.

Как сообщает Интерфакс, БНФ потребовал ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их собственным информационным продуктом или набором иностранных телепрограмм.

В партии призвали не только использовать белорусский язык в быту, но и инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины от фракции "Свобода" Ирина Фарион призвала бить тех, кто не видит разницы, на каком языке говорить - украинском, или русском.

Напомним, 4 октября Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.