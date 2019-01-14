В Москве рассказали, сколько россиян содержатся в украинских тюрьмах

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Евгений Иванов, заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, рассказал о том, сколько россиян отбывают срока в украинских тюрьмах.

"МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации", — цитирует его агентство "РИА Новости".

При этом, как заявил Иванов, статистика МИД РФ не может считаться исчерпывающей, поскольку официальный Киев якобы далеко не всегда уведомляет официальную Москву о фактах задержания граждан России.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинских политзаключенных находятся в тюрьмах РФ.