Песков описал, как ругается Путин: "кровь стынет"

Владимир Путин ругается так, что кровь стынет, сказал Дмитрий Песков / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин, "как любой нормальный мужик", может выразить свое негативное отношение к какому-то человеку или процессу.

Российский лидер ругается так, что "кровь стынет", рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Aif.ru.

В то же время спикер не ответил на вопрос, использует ли глава РФ маты.

"…Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", — заявил собеседник.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что, насколько он знает, у Владимира Путина нет мобильного телефона и не должно быть смартфона. По его словам, иметь смартфон — это полная прозрачность, "добровольный эксгибиционизм".