"Добровольный эксгибиционизм": Песков объяснил, почему у Путина не должно быть смартфона

У Владимира Путина нет смартфона, поскольку его наличие равнозначно полной прозрачности, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, насколько он знает, у главы страны нет мобильного телефона и не должно быть смартфона.

Иметь смартфон — это полная прозрачность, "добровольный эксгибиционизм", рассказал спикер лидера РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

"Насколько я знаю, нет. У него (Путина — Ред.) телефона нет… старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут", — заявил Песков. Ранее бывший сотрудник Комитете госбезопасности СССР, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что Владимир Путин, работая в КГБ, имел среди коллег крайне недобрую славу, поскольку на них доносил.