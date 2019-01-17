Россияне признались в чувстве стыда за "вечную бедность и неустроенность" своей страны

17 января 2019, 08:46

Число недовольных приходом к власти Путина за последние три года выросло.

Россия, санкции
Россия

За "вечную бедность и неустроенность" России испытывают чувство стыда 61 процент россиян.

К такому выводу пришли социологи "Левада-центра" по результатам опроса по проблеме национальной идентификации россиян, проведенного в ноябре-декабре прошлого года, передает РБК.

Отмечается, что еще в 2015 году аналогичное чувство испытывали 56 процентов жителей РФ. При этом гордость россиян за свою страну связана с ее прошлым, а стыд - с настоящим.

Чувство стыда по отношению к распаду СССР высказали 45 процентов опрошенных (28 в 2015 году). Грубых нравов, хамства и неуважения друг к другу стыдятся 37 процентов (31) респондентов, а прихода Путина к власти - 9 процентов (против 1 тремя годами ранее).

Ранее эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса высказал мнение, что инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года продемонстрировал "абсолютную оторванность украинских политических элит от реальности", которая за последние пять лет изменилась.

"Украина живет 2014 годом. Значительная часть украинских элит, власти не понимают, что мир изменился за последние четыре года... Керченский кризис зафиксировал то, настолько у нас живут прошлым и не видят реальности - мир меняется, и соответственно нужно менять свою тактику, месседжи, коммуникационную политику, подход к сотрудничеству с европейцами. Надо также работать с соседями, а мы живем в 2014 году. Наши корабли захватили, значит, надо воевать с Россией, а это просто полный абсурд", - сказал Куса.

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Россия опрос Левада центр стыд
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