"На уровне подсознания": экс-сотрудник росСМИ рассказал о работе психологов на российских телеканалах

Телевизор / dn.vgorode.ua

Чтобы "влиять на телезрителей на уровне подсознания", на российских федеральных каналах работают "ведущие" психологи.

Об этом в интервью Радио.Свобода рассказал бывший оператор ВГТРК Леонид Кривенков.

"Как-то раз кто-то из сотрудников слегка сдвинул один из элементов декорации. Вскоре прибежал главный режиссёр, устроил нам разнос и прочитал целую лекцию о том, почему ничего в студии нельзя трогать: "Вы что, думаете, все эти квадратики, лучики света здесь для красоты?" (А мы по наивности именно так и думали.) Оказалось, что все не так просто: по словам главного режиссера, оформление студии разрабатывалось ведущими психологами для того, чтобы воздействовать на телезрителей на уровне подсознания", - поведал он.

По словам Кривенкова, он обсуждал эту тему приятелем-психологом.

"Он мне сказал, что зрительные образы могут так воздействовать. Картинка каким-то определенным образом вызывает доверие к тому, что говорит человек, который на экране присутствует", - отметил он.

В декабре российский Первый канал в 5-летнюю годовщину Евромайдана выпустил 10-минутный новостной ролик, в котором показал "бедного и голодного" украинца, который якобы участвовал в событиях 2013-2014 гг. в Киеве, а теперь критикует Майдан, поскольку "замерзает" из-за него.

Позже выяснилось, что герой сюжета никакого отношения к Евромайдану не имеет.