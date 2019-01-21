Германия своей дружбой с Россией загнала европейских партнеров в угол - Die Welt

Северный поток 2 / Reuters

Несмотря на то, что немецкий бизнес и политический истеблишмент нервно отреагировали на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, который разослал компаниям письмо о риске попасть под американские санкции в случае участия в строительстве Северного потока-2, по сути позиция Вашингтона является верной.

Такую точку зрения опубликовало издание Die Welt, отмечающее, что Германия изолирует себя от остальной Европы, игнорируя решения Европарламента, который недавно принял резолюцию с требованием остановить строительство СП-2.

"Получается, что именно Берлин все больше изолирует себя от Европы в этом вопросе. Упорно не желая всерьез принимать опасения многих европейцев относительно того, что путинский режим может воспользоваться дополнительными газопроводами как политическими средствами в стремлении разобщить европейские государства и оказывать на них давление", - пишет издание.

Читайте такжеВ Польше назвали СП-2 "убийцей Украины"Die Welt также уточняет, что Украина после запуска трубопровода понесет значительные убытки, а также потеряет важный фактор сдерживания России.

"Упорное нежелание отказаться от немецко-российской газовой сделки воспринимается как очень тревожный сигнал... Причина того, что в последнее время давление из Вашингтона выдвинулось на первый план - Германия в своей недальновидной приверженности России загнала целый ряд своих европейских партнеров в угол, и теперь они могут рассчитывать только на санкционное давление США, чтобы все-таки остановить реализацию таящего в себе такие опасности СП-2", - резюмирует издание.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство Северного потока-2 из России в Германию уже не остановят даже санкции США.