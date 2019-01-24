Госдума РФ решила задать взбучку Google из-за "украинского Крыма"

Крым / Reuters

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить представителя поисковика Google в нижнюю палату российского парламента для объяснений по поводу обозначения аннексированного Крыма в сервисе Google Maps.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - приводит слова Володина.

В связи с этим он попросил комитет по безопасности Госдумы пригласить представителя Google, чтобы "высказать нашу позицию".

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил Володин.

Ранее в России предложили штрафовать за "неверное" указание аннексированного Крыма на картах.