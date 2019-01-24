В России раскрыли подробности взрыва и пожара в жилом доме в Балашихе

Пожар в многоэтажке в Балашихе / скриншот из видео

По предварительной версии событий, в квартире 17-этажного жилого дома в подмосковном городе Балашиха произошло два хлопка газовых баллонов.

Об этом заявила представитель Главного СУ Следкома по региону Ольга Врадий, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, вечером 24 января в квартире на 15-м этаже в многоквартирном жилом доме в Балашихе во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка и возгорание", — рассказала она.

По данным Врадий, в результате хлопков была повреждена стена многоэтажки и шахта лифта.

Напомним, ранее в Подмосковье "громыхнул" взрыв и запылал пожар в многоэтажке.