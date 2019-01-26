Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Путина

Владимир Путин может стать президентом Союзного государства России и Беларуси, спрогнозировал экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в стране будет менять свою формальную позицию, чтобы после 2024 года быть не президентом, однако занимать другую высокую правительственную должность.

Глава России не уходит из власти, поскольку хорошо знает свой народ и понимает, что спокойно уйти ему никто не даст, рассказал политик Обозревателю.

По словам собеседника, российский лидер вполне может стать президентом Союзного государства РФ и Беларуси или председателем какого-то тайного или явного государственного совета.

"...Или же парламентская республика, где он спикер парламента, или еще что-то. Но в любом случае, это будет то, что показывает — у него есть власть", — заявил экс-депутат.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин поделился с Главредом мнением, что в 2019 году возможен крах Владимира Путина как лидера России.