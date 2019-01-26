Политолог рассказал, почему из-за украинского вопроса возникли проблемы в окружении Путина

Дмитрий Медведев, Сергей Иванов и Владимир Путин / ТАСС

Как-либо радикально повлиять на отношения между официальным Киевом и Москвой может исключительно решение т.н. "украинского вопроса" и снятие проблемы с Донбассом и аннексированным Крымом.

Такого мнения в комментарии, данном порталу "Факты", придерживается известный российский политолог и эксперт Дмитрий Галкин."Прежде всего влияние может оказать решение украинской проблемы. Ведь российская элита убедилась, что главного — снятия санкций — не будет до тех пор, пока не решится украинский вопрос. Пока не будет снята проблема Донбасса и Крыма. Поэтому, конечно же, любой переворот или любая трансформация власти в России так или иначе будут связаны с решением этих проблем", — считает он.

При этом Галкин утверждает, что в окружении Путина осознали тот факт, что сейчас уже нельзя использовать задержку времени, напирать на раскол США и Евросоюза, либо же с помощью военных игрищ в Сирии заставить Запад пойти на уступки - без решения украинской проблемы.

Напомним, ранее социологи рассказал, как Путин "разводит" свое окружение, а экс- депутат Госдумы поведал, что следующий конфликт окружения Путина будет с народом России.