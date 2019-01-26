"Танцы на костях": немецкие СМИ пристыдили РФ за героизацию жертв блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда / culture.ru

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало статью под названием "Москва злоупотребляет памятью о Ленинграде" (Moskau missbraucht das Gedenken an Leningrad), в которой подвергается критике инициатива российских властей провести мероприятия по случаю 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

По мнению автора материала, журналистки Зильке Бигальке (Silke Bigalke), событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию.

Журналистка недоумевает, почему в Санкт-Петербурге проводится военный парад, называя его "танцами на костях".

"Москва продолжает представлять осажденных как героев, которые храбро сопротивлялись немцам. То что люди едва могли стоять на ногах от голода, что они ели клейстер и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, в основном стало известно только в 90-е годы", - пишет она.

Читайте такжеВ России Майдан невозможен - все будет страшнейПо словам Бигальке, в Германии долго не вспоминали о блокаде Ленинграда, и назвала эту часть истории "одном из самых чудовищных преступлений Вермахта".

"Жертвы блокады - как хотели бы на это смотреть - отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, будто они умирали от голода добровольно", - отметила автор статьи.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.