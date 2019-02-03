Угроза для Мариуполя: в ЕС спрогнозировали атаку РФ на Приазовье

РФ попытается пробить коридор в Крым, говорят в ЕС / 24tv.ua

Для Украины сохраняется опасность того, что Россия предпримет попытку проложить сухопутный коридор в Крым, заявил руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер.

При этом он связал такую возможность с запуском в эксплуатацию газопровода Северный поток - 2, а также завершением выборов в Украине, передает Укринформ.

Эксперт также предположил, что это не обязательно будет открытое нападение. Он не исключил возможность "комбинации" военных действий, кибератак и гибридных акций. С большой долей вероятности, местом таких акций могут стать Мариуполь и Бердянск, где будет провоцироваться рост недовольства.

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Говоря о захвате украинских моряков в Керчеснком проливе, Майстер подчеркнул, что эта провокация РФ имела две основные цели: представить Петра Порошенко "слабым" перед президентскими выборами, поскольку у главы государства не было возможности полномасштабного ответа, а также проверить реакцию Запада, которая оказалась крайне вялой и может быть воспринята Россией как "разрешение" продолжать свою тактику.

"Вероятно, Россия пытается подготовить почву, чтобы атаковать, используя военные и невоенные методы", — говорит Майстер. По его убеждению, стратегическая цель Москвы — превращение Азовского моря во внутреннее. В эту стратегию как раз вписывается прошлогодняя провокация в Керченском проливе.

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш обвинил Россию в попытке получить контроль в Приазовье.