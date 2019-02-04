Германия "продинамила" конференцию ученых в РФ из-за Крыма

Флаг Германии / Reuters

Немецкие ученые отказались приехать на российско-германский образовательный форум в Казани из-за участия в нем ректора "Крымского федерального университета" (КФУ) им. В.И. Вернадского Андрея Фалалеева.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов - Ассоциации ведущих университетов - воспрепятствовать его (Фалалеева. - Прим.) присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и Севастополя, - сказано в сообщении.

Встреча ученых стартовала сегодня и продлится до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в 2014-2018 гг. в результате оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата после аннексии Крыма российская экономика потеряла около $2,4 трлн.