Путинский сенатор ответил Порошенко на обвинение РФ в "обеднении" украинцев

По словам Олега Морозова, РФ остается "экономическим партнером номер один" для Украины.
Обвинение президента Петра Порошенко России в том, что из-за ее экономической политики уровень благосостояния украинцев остается низким, является попыткой "свалить собственные провалы".
Об этом заявил член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов, передает РИА Новости.
"Надо же на кого-то свалить собственные провалы в экономике и бедах украинского народа. Снова виновата Россия", - приводит агентство слова Морозова.
Он подчеркнул, что Киев только и может, что "клеймить" Россию, хотя страна по-прежнему "экономический партнер номер один" для Украины.
Ранее Порошенко заявил, что уровень благосостояния в Украине остается низким в основном из-за России. Такое положение дел в стране президент объяснил тем, что РФ закрыла свои рынки для украинских товаров.
"Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", - сказал он.