Путинский сенатор ответил Порошенко на обвинение РФ в "обеднении" украинцев

УНИАН

Обвинение президента Петра Порошенко России в том, что из-за ее экономической политики уровень благосостояния украинцев остается низким, является попыткой "свалить собственные провалы".

Об этом заявил член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов, передает РИА Новости.

"Надо же на кого-то свалить собственные провалы в экономике и бедах украинского народа. Снова виновата Россия", - приводит агентство слова Морозова.

Он подчеркнул, что Киев только и может, что "клеймить" Россию, хотя страна по-прежнему "экономический партнер номер один" для Украины.

Ранее Порошенко заявил, что уровень благосостояния в Украине остается низким в основном из-за России. Такое положение дел в стране президент объяснил тем, что РФ закрыла свои рынки для украинских товаров.

"Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", - сказал он.