Порошенко порадовался, что миллионы безработных украинцев не сместили его с поста

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Уровень благосостояния в Украине остается низким в основном из-за России.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Такое положение дел в стране президент объяснил тем, что РФ закрыла свои рынки для украинских товаров.

"Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", - сказал он.

В России, отметил Порошенко, рассчитывали на то, что в Украине остановится производство, и миллионы безработных граждан помогут сменить в стране власть. Но украинские власти "нашли выход", и товары вышли на рынок Евросоюза.

"Худшее уже позади", - заключил президент.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.