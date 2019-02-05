Порошенко порадовался, что миллионы безработных украинцев не сместили его с поста

По словам президента, "худшее уже позади".
Уровень благосостояния в Украине остается низким в основном из-за России.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Такое положение дел в стране президент объяснил тем, что РФ закрыла свои рынки для украинских товаров.
"Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", - сказал он.
В России, отметил Порошенко, рассчитывали на то, что в Украине остановится производство, и миллионы безработных граждан помогут сменить в стране власть. Но украинские власти "нашли выход", и товары вышли на рынок Евросоюза.
"Худшее уже позади", - заключил президент.
В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.
Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.