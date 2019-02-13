В России уже подготовили ответ США на вероятные новые санкции

13 февраля 2019, 23:42

В Кремле заявили, что за пять лет научились бороться.

Кремль, санкции, Россия
В Москве уверяют, что санкций уже не боятся / politeka.net

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утверждает, что Россия готова ответить США на новые, анонсированные Вашингтоном санкции.

"Если будет принят такой закон, будут наши ответные меры, нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы — убежден в этом", - цитирует российского политика РИА Новости.

По словам Джабарова, Россия на протяжении пяти лет научилась противостоять санкционным ограничениям.

"Мы уже привыкли к таким выкрутасам американцев", - подытожил он.

В свою очередь член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что антироссийские санкции США нарушают все нормы международного права.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемые санкции США в отношении России в реальности не связаны с захватом в Керченском проливе украинских моряков.

"Я бы сравнил это с вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих", - заявил он и отметил, что причина в антироссийской политике США.

Как ранее сообщалось, сенаторы США от республиканской и демократической партий внесут законопроект о санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга.

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