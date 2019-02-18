Министры стран ЕС договорились "жахнуть" санкциями по РФ из-за конфликта на Азове

18 февраля 2019, 18:25

Информацию озвучила видная еврочиновница Федерика Могерини.

евросоюз
Евросоюз. Иллюстративное фото / Reuters

Главы Министерств иностранных дел стран, входящий в ЕС, достигли соглашения по поводу введения персональных санкций против россиян, захватывываших в плен украинских военных моряков в Керченском проливе 24 ноября прошлого года.

Соответствующее заявление сделала верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини.

"Я могу подтвердить, что этот политический консенсус достигнут относительно некоторых дальнейших мер, которые необходимо принять, относительно персональных санкций. И я считаю, что официальное принятие юридических документов будет завершено в ближайшие дни", - заявила она.

Напомним, ранее западные журналисты сообщали о том, что новые санкции США против России ударят по Северному потоку-2.  До этого путинский глашатай Дмитрий Песков разъярился из-за новых антироссийских санкций. 

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Россия санкции Евросоюз Украина пленные моряки Федерика Могерини
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