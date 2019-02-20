В РФ прокомментировали реакцию НАТО на угрозы Путина

20 февраля 2019, 22:29

Захарова подчеркнула, что речь идет об "исключительно ответной мере в случае агрессивных действий партнеров".

МИД РФ
МИД РФ / Говорит Москва

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на слова президента РФ Владимира Путина о нацеливании российских вооружений на США и их союзников по альянсу. 

"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?" - написала Захарова в Facebook.

Она подчеркнула, что речь идет об "исключительно ответной мере в случае агрессивных действий партнеров".

Ранее в НАТО заявили, что слова президента РФ Владимира Путина о возможности развертывания вооружений, которые могут быть использованы против западных стран, являются неприемлимыми.

"Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметили в НАТО.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - сказал Путин.

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Россия НАТО США Владимир Путин Мария Захарова
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