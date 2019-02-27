Украиной не ограничатся: На росТВ пригрозили захватом другим европейским странам

Алексей Кондратьев / Ruspekh

Член верхней палаты российского парламента, Совета Федерации, Алексей Кондратьев публично, в телеэфире, заявил о том, что Россия готовится возвратить те страны, которые принадлежали ей еще в царские времена − Польшу, Финляндию и т.д.

По мнению сенатора, агрессия по отношению к другим странам якобы "делом принципа для страны и данью памяти дедам".

"Мы должны для своих потомков сохранить то, что оставили нам деды! Послушав отдельных политиков, наша страна развалилась в 1917 и потеряла Финляндию, Польшу и часть Закавказья. В 1991 мы таких же, как вы, послушали и потеряли часть Закавказья, Прибалтику и много еще чего. А вот сейчас Россия сделана так, чтобы вернуть все обратно! Все, что нам оставили и завещали наши деды!", — весьма экспрессивно выразился Кондратьев.

Напомним, ранее на российском телевидении разразились угрозами территориям Украины. Позднее в Латвии запретили российский канал из-за антиукраинской пропаганды.