"Под плинтус?": Лукашенко потребовал от Кремля прекратить истерику

Александр Лукашенко с книгой "Гибридная война России. Уроки для Европы" / кадр из видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал неудовлетворение реакцией Москвы на то, что республика развивает отношения с Европой и Соединенными Штатами.

Об этом глава государства заявил во вторник, 5 марта, на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" - цитирует Лукашенко БелТА.

Читайте такжеЛукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма РоссииОн также отметил, что если перед его страной Россия закрывает двери - одну, вторую, третью, - то власти вынуждены искать четвертую.

"Для того чтобы нормально существовало государство. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы. Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, - как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, - свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли?" - сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко выразил готовность объединения Беларуси и России.