"Не засорять медиа-пространство": Скандальный Полунин пояснил, почему получил от ворот поворот в Кремле

Сергей Полунин / Instagram танцора

Скандальный балетный танцор и уроженец украинского Херсона Сергей Полунин, ранее уволенный из Парижской оперы из-за гомофобских и сексистских постов в Instagram, потерял работу, спонсоров и расположение российских властей.

Об этом сообщают журналисты британского издания The Guardian, взявшие интервью у танцора.

"Плохой мальчик балета потерял практически все - актерскую и модельную работу, выступления на Ted, спонсоров", − написали они.

Полунин в интервью заявил, что всегда хотел оставаться нейтральным, объединить все стороны и "научить мир любить", а посты о Путине, от которого якобы "исходит свет", написал после прогулки в пустыне Катара в качестве "манифеста любви". Танцор утверждает, что немало был удивлен негативной реакцией своих подписчиков.

Более того, Полунин, неоднократно восхищавшийся Россией и Путиным, не получат никакой поддержки от Кремля.

"Нет. Российская администрация сказала мне - перестань загрязнять наше медиа0пространство", - ответил танцор.

Напомним, ранее Полунин снова отличился скандальным постом об Украине и России, показал татуировку с лицом Путина, а также угодил в базу "Миротворца".



