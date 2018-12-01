Украинский танцор Сергей Полунин попал в базу "Миротворца"

Танцор получил российское гражданство, и сделал татуировку с Владимиром Путиным на груди.
Известный танцор, звезда мирового балетного искусства, уроженец Херсона Сергей Полунин, котрый сделал татуировку с президентом РФ Владимиром Путиным на груди, занесен в базу центра "Миротворец".
Причиной тому послужило полученное танцором российское гражданство, сообщается на сайте "чистилища".
"Бывший украинский танцор Сергей Полунин получил паспорт России (страна-агрессор) и российское гражданство", - написано на сайте.
Напомним, Полунин в день своего 29-летия написал целый поздравительный пост, посвященный Владимиру Путину.