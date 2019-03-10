США прокомментировали мину в багаже у американского дипломата

Флаги РФ и США / Reuters

Найденная накануне у сотрудника американского посольства в России мина не угрожала пассажирам.

Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США.

"Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект (мина. - Прим.) был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - сказал он.

Напомним, МИД России сообщил, что утром в субботу в аэропорту Шереметьево сотрудник американского посольства попытался пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества.